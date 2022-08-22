Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirmek

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Beştepe’deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep ve Mardin'deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin de "Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirerek, krizi kökten çözmektir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:

"-Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

-Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

-Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin’le Sayın Zelenskiy’i de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır

-Ülkemizin Rusya- Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçıl ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

-Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki çıkarlarımızı savunma irademizin sembolüdür.

-Yeni ekonomi programının anlaşılması biraz vakit aldı. Tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, köklü dönüşümü adım adım hayata geçirdik.”

-Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.