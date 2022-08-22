Politika

Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirmek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin’le Sayın Zelenskiy’i de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır” dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Mardin Antep Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Beştepe’deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep ve Mardin'deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin de "Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirerek, krizi kökten çözmektir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından detaylarsa şöyle:

"-Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

-Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

-Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin’le Sayın Zelenskiy’i de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır

-Ülkemizin Rusya- Ukrayna krizinde sergilediği dengeli, barışçıl ve çözüm odaklı yaklaşımın önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

-Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki çıkarlarımızı savunma irademizin sembolüdür.

-Yeni ekonomi programının anlaşılması biraz vakit aldı. Tartışmalara kulak asmadan işimize baktık, köklü dönüşümü adım adım hayata geçirdik.”

-Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.

 

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