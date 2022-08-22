Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testinin sonucu açıklandı

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Başbakan Marin, daha önce yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtmişti.

Siyasi rakipleri ve bazı Fin medya kuruluşları, sızdırılan iki videodan birinde kokain ihtimaline atıfta bulunmuştu.

Finlandiya hükümetinin açıklamasında ise test sonrası durumun böyle olmadığının (kokain bulunmadığı) ortaya çıktığı dile getirildi.

Ayrıca yapılan uyuşturucu testinin masraflarının Başbakan Sanna Marin tarafından ödeneceği dile getirildi.

Katıldığı partide dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılması sonrası siyasi rakiplerinin baskısına maruz kalan 36 yaşındaki Başbakan Marin, geçen hafta cuma günü uyuşturucu testi yaptırmıştı.

Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı.

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. (Kaynak: Euronews)