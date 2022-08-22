ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

HABER MERKEZİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize talepleri ve randevularıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Türkiye'den gelen ziyaretçileri memnuniyetle karşıladığı ve Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyulduğunu söyledi.

Vize taleplerini karşılamak için yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Eadeh'in açıklaması şu şekilde:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız."