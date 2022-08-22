Politika

Batman’daki trafik kazasında Duhoklu aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Batman’da bugün yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, yaşamını yitirenlerin Duhoklu olduğu bildirildi.
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kürdistan Batman Duhok Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Batman’da bugün yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirirken, yaşamını yitirenlerİn Duhoklu olduğu bildirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Akşam üstü Hasankeyf Köprüsü girişinde Irak plakalı otomobille, Diyarbakır plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde, ikisi de kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Duhok’un Sêmêl ilçesinden bildiren K24 muhabiri, Batman’daki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin Sêmêl’in Sêrikê bölgesinden olduğunu bildirdi.

Yaşamını yitirenlerin aynı ailenin üyesi olduğu kaydedilirken, Duhoklu bir çift, oğulları ve adamın kız kardeşinin kazada can verdiği belirtildi.

Ailenin tedavi için Duhok’tan ayrılıp ve Batman’da trafik kazasının yaşandığı ifade edildi.

 

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