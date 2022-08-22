Erdoğan: Operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beytepe’deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Türkiye stratejik önemi yüksek coğrafi konuma sahiptir. Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi etkilemektedir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afganistan'da devam eden iç karışıklıkların, Yemen'de çatışmaların, Suriye'de zulüm ve saldırıların, Balkanlarda alevlenen gerilimlerin, komşuların yanı sıra geniş alandaki krizlerin yansımalarını hisseden ülke Türkiye'dir. Birileri ne derse desin, ülkemizin buralara sırtını dönme lüksü yoktur. Kapıları kapatıp ‘bana ne’ diyemeyiz. ‘Bize ne Kudüs'ten bize Ne Irak'tan, Yemen'den Suriye'den’ diyemeyiz. Hele batılılar gibi 'bana ne' hiç diyemeyiz. Biz büyük bir devletiz. Zorluklara aldanmadan gereğini yerine getirmek, vicdani görevimizdir. Bölgenin halkları birbirlerinin kardeşi, akrabalarıdır.”

OPERASYON KONUSU

Diğer yandan operasyon konusuna değinen Erdoğan, şunları belirtti:

“10 bin kilometre öteden ülkeme ve teröristlere tırlarla eğer mühimmat getiriyorsa, onlarla sınır ötesi operasyon yapıyorlarsa gereken cevabı sınır ötesinde veriyor rahatsız oluyorlarsa, kusura bakmasınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz. Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz. İHA'ları da yapacağız, savaş uçaklarımızı da helikopterlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'a yığınak yapıyor diye eleştirmiyor, en ufak ses çıktığında 'Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor'. Hayır. Yan bakana biz düz bakmayız. Biz kimseye husumet beslemiyoruz.”

Erdoğan, “Amacımız yakın komşulardan başlayarak çevremizde barış kuşağı tesis etmektir. Birileri bilinçli olarak bölgemize giydirilen deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. Türkiye'nin arabuluculuk rolünü Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkardık. Türkiye başarılarıyla göz doldurmaktadır. İçimizdeki birileri anlamasa da birileri Türkiye'yi takdir ediyor. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık” diye konuştu.