Antep'teki trafik kazası: Ölü sayısı 16’ya yükseldi

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Tarsus-Adana-Antep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Umut Erpek, kurtarılamadı.

Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazada, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğu, kazanın da bu yüzden meydana geldiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Kazaya ilişkin detayların aktarıldığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Otoyolun 20. kilometresi Şanlıurfa istikameti Kocatepe Köprü mevkisinde meydana gelen kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak, adli tahkikatı yürütmek üzere 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Trafik kazasının meydana gelmesinde, ilk tespitlere göre olması gereken hız limitlerini aştığı ve kusurlu bulunduğu tespit edilen 33 SR 157 plaka sayılı otobüs şoförü A.M'nin hakkında tedavisi sonrası gözaltı kararı verilerek, tutuklanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, ikinci trafik kazası öncesinde yolda yağ veya su birikintisi olduğuna ve kazanın bu nedenle meydana geldiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."