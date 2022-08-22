Politika

Nükleer anlaşma: İran’dan üst düzey toplantı

İran, 2015'te imzalanan ancak önceki ABD yönetiminin tek taraflı ayrıldığı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Washington'un yanıtını beklerken, muhtemel bir anlaşmayla ilgili ülkedeki üst düzey yetkililerin katılımıyla özel toplantı yapıldı.
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İran Tahran Toplantı ABD AB Josep Borrell Nükleer anlaşma Washington

HABER MERKEZİ

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin kritik kurumlarından Devletin Maslahatını Teşhis Konseyinde yapılan toplantıya, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri gibi üst düzey isimler katıldı.

Muhtemel bir anlaşmayla ilgili Ayetullah Sadık Amuli Laricani başkanlığındaki Konsey üyelerinin sorularını yanıtlayan Şemhani ile Bakıri, müzakere sürecine ilişkin bir raporu da Konseye sundu.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakerelerde sona gelinirken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin görüşlerini iletmesini beklediklerini açıklamıştı.

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın aralarında olduğu üst düzey isimlerin katılımıyla 17 Ağustos'ta muhtemel bir nükleer anlaşmayı değerlendirmek için Mecliste basına kapalı özel toplantı yapılmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün konuyla ilgili açıklamasında İran'ın cevabının makul olduğunu ve Washington'dan da olumlu bir yanıt beklediklerini ifade etmişti.

 

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