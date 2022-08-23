Politika

ABD’den Rojava mesajı: Derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor" açıklamasını yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rojava'da devriye gezen ABD askerleri (Foto: AFP)
Rojava'da devriye gezen ABD askerleri (Foto: AFP)
kürdistan ABD Rojava

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Rojava’daki saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti.

Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor. El Bab, Haseke ve diğer yerlerdeki sivil kayıpları esefle karşılıyoruz. DAİŞ'in kalıcı yenilgisini ve Suriye ihtilafına siyasi bir çözümün bulunmasını sağlama çabalarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz"

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv