ABD’den Rojava mesajı: Derin endişe duyuyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Rojava’daki saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti.

Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Suriye'nin kuzey sınırındaki son saldırılardan derin endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor. El Bab, Haseke ve diğer yerlerdeki sivil kayıpları esefle karşılıyoruz. DAİŞ'in kalıcı yenilgisini ve Suriye ihtilafına siyasi bir çözümün bulunmasını sağlama çabalarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz"