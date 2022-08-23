Politika

KDP-İ: Tüm tarafların Kürdistan Bölgesi tecrübesini koruması gerekir

Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) Sözcüsü Xalid Ezizi, “Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duyuyoruz. Tüm tarafların Kürdistan Bölgesi tecrübesini koruması gerekir” dedi.
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Xalid Ezizi
Xalid Ezizi
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ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) iki partisi Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) ile Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ) birleşti.

Yapılan ortak açıklamada iki partinin birleşmesi "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirilmişti.

“Bugün devrimci mücadelenin ayrı ayrı verilmesine son verildi” denilen açıklamada, “İki Demokrat taraf Kürdistan Demokrat Partisi-İran ismiyle mücadeleye devam edecek” ifadelerine yer verilmişti.

K24’e konuşan KDP-İ Sözcüsü Xalid Ezizi, Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duyduklarını söyledi.

Tüm siyasi taraflara Kürdistan Bölgesi tecrübesini koruma çağrısında bulunan Xalid Ezizi, “Çünkü ortaya çıkan imkan tüm tarafların yararına” dedi.

Rojhilat’ın iki partisinin birleşmesine de değinen Ezizi, “Birleşme fikri her zaman Demokratların arasında vardı, Rojhilat halkı ayrı olmamıza karşıydı” ifadelerini kullandı.

“HDK’nin çalışma ve mücadelesi artık birleşmemizin zamanı geldiğini ortaya koydu” diyen Ezizi, şunları kaydetti:

“Demokrat Partisi büyük bir konuma sahiptir, iki partinin birleşmesi Rojhilat halkının toplumsal bir talebiydi. Ortak noktalarımız çok ve dostlarımız her zaman birleşmemizi istedi. Kongreye kadar siyasi bir kurul partiyi yönetecek.”

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