Araştırma: Düzenli fiziksel aktivite Covid-19 riskini azaltabilir

HABER MERKEZİ

British Journal of Sports Medicine'da yayımlanan araştırmaya göre, günde 20 dakikalık düzenli fiziksel aktivite, Covid-19’a karşı fayda sağlayarak kişilerin ciddi şekilde hasta olmalarının önüne geçiyor.

Araştırma sonuçları, haftalık toplam 150 dakika orta-yoğunlukta ya da 75 dakika yoğun çalışmanın en iyi korumayı sağladığını gösteriyor.

Uzmanlar, düzenli egzersizlerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisini biliyor.

Düzenli fiziksel aktivitenin, coronavirüsün obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara neden olma riskini azalttığına da dikkat çekiliyor.

Araştırmacılar öte yandan, analizin sınırlılığı nedeniyle bulguların dikkatli şekilde yorumlanması gerektiğini belirtiyor.