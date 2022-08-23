İranlı komutan Suriye’de öldürüldü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (Pasdaran) bağlı Defa Press Ajansı’nın haberine göre, Kara Kuvvetleri komutanlarından Abulfezl Alicani, 21 Ağustos’ta “bölge savunmasındayken” öldürüldü.

İran hükümeti, “bölge savunucuları” ifadesini, Suriye’de bulunan güçleri için kullanıyor ve bu güçlerin Şiilerin ikinci ve üçüncü imamlarının kız kardeşi olan “Zeynep’in bölgesi”ni Selefi saldırılarına karşı savunmak üzere Suriye’ye gönderildiğini savunuyor.

İranlı komutanın nasıl ve nerede öldürüldüğüyle ilgili bilgi paylaşılmazken, söz konusu kişiyle ilgili, “Abulfezl Alicani 2011 yılından bu yana Pasdaran Kara Kuvvetleri Emirulemin Bilim ve Teknik Üniversitesi Askeri Mühendislik Merkezi’nde çalıştı” ifadesi kullanıldı.

Abulfezl Alicani’nin cesedinin önümüzdeki günlerde İran’a götürülerek törenle defnedileceği bildirildi.

Suriye rejimine destek için bu ülkede bulunan İranlı silahlı güçler, sık sık İsrail hava saldırılarının hedefi oluyor. Tel Aviv yönetimi, İran askeri güçlerinin kendi sınırları yakınlarına konuşlanmasına izin vermeyeceklerini sık sık belirtiyor.