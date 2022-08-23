Sadr yanlıları eylem başlattı: Yüksek Yargı Konseyi çalışmalarını durdurdu

ERBİL (K24)

Daha önce Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasında oturma eylemi yapan Sadr Hareketi yanlıları, bu sefer Bağdat’ta Yüksek Yargı Konseyi binası önünde eyleme başladı.

Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Konsey tarafından yapılan açıklamada Konsey’in toplanamadığı ve tüm mahkemelerin çalışmaların askıya alındığı belirtildi.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamentodan ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Sadr ayrıca yargıya seslenerek parlamentoyu feshetmesini talep etmişti. Şii lider, destekçilerinin de parlamentonun feshi için yargıya kişisel başvuruda bulunmalarını istemiş, onlar da bu talebi yerine getirmişti.