Çavuşoğlu'ndan Erdoğan-Esad görüşmesi iddialarına yalanlama

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Özbekistan'da bir araya geleceğine yönelik iddiaları yalanlayan Çavuşoğlu, "Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil" dedi.

Şam ile Ankara arasında diyalog gündemine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rejim siyasi sürece tam olarak inanmadı ancak rejimin de görmesi lazım savaşarak ülke bölünecek. Bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet anayasa ile ilgili olgun tavır sergiliyor ancak rejimden kaynaklı bir direniş var.

Suriye'nin istikrarı ve barışının tam olarak tesis edilmeli. Astana formatında bir masasının etrafındayız. Temaslarımız oluyor. Biz her zaman muhalefetin her zaman destekçisi olduk. Güvene dayalı bir ilişkimiz var.

Diyalog için şart olmaz. Ancak bu görüşmelerin şartı ne? Bizim güvenliğimiz önemli, Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli, insanların ülkelerine dönmeleri önemli. Barış olursa ülkenin yeniden inşası önemli. Diyalog için bir şartımız değil ama görüşmelerin amacı ve hedefi önemli. Bizim politikamız hep sonuç odaklıdır.”