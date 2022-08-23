Politika

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına: Ukrayna’dan ayrılın

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın gelecek günlerde sivil altyapıyı ve hükümet binalarını vurabileceği yönündeki bilgiler nedeniyle ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.
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Kiev
Kiev
dünya ABD Büyükelçiliği Kiev Ukranya

HABER MERKEZİ

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının siviller ve sivil altyapı için devam eden bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.

Kiev yönetiminden, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıl dönümü öncesi Rusya'nın, başkentin de arasında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılmıştı.

Kiev askeri yönetim idaresi, Rus saldırıları olabileceği gerekçesiyle Kiev'de 22-25 Ağustos'ta halka açık toplantıları yasaklamıştı.

Rusya sınırında yer alan Kharkiv kentinde ise 23 Ağustos'ta yerel saatle 19.00'dan geçerli olmak üzere, 36 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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