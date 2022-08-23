Yaşam

Hava durumunu yanlış tahmin eden müdür görevden alındı

Macaristan'da ulusal kutlama için planlanan havai fişek gösterilerinin hava koşulları nedeniyle ertelenmesinin ardından hava durumuna ilişkin yanlış tahminde bulunan Meteoroloji Genel Müdürü ve yardımcısı görevden alındı.
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avrupa Macaristan yanlış hava tahmini meteoroloji görevden alma

HABER MERKEZİ

Başkent Budapeşte'de cumartesi günü düzenlenmesi planlanan havai fişek gösterileri, Ulusal Meteoroloji Ajansı (NMS) o gün için fırtına ve şiddetli rüzgar beklendiğini açıklaması sonrası iptal edilmişti.

Tahmin edilen kötü hava koşullarının yaşanmaması hükümet yanlısı medyanın meteoroloji ajansını suçlamasına neden oldu. Origo gazetesi ajansa ilişkin, "Kötü hava koşullarının boyutuyla ilgili yanıltıcı bilgi verdiler. Bu da güvenlikten sorumlu operasyon ekibini yanılttı" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji ajansı ise pazar günü yapılan açıklamada, "meteoroloji mesleğinin doğasında olan belirsizlik faktörü" nedeniyle özür diledi.

Teknoloji ve Endüstri Bakanı pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürü Kornelia Radics ve yardımcısı Gyula Horvath'ı nedenine ilişkin açıklama yapmaksızın görevinden aldı.

Muhalefetteki Momentum Hareketi'nden Andras Fekete-Györ görevden alınan Radics ve Horvath için "İstenilen havayı sağlayamadılar bu yüzden kovuldular. Hayır burası Orta Asya'da bir diktatörlük değil, Fidesz'in (Başbakan Victor Orban'ın partisi) Macaristan'ı" ifadelerini kullandı.

Macar devletinin bininci yılını kutlamak için düzenlenecek havai fişek gösterileri 27 Ağustos'a ertelendi.

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