Türkiye’deki maymun çiçeği vaka sayısı 11’e yükseldi

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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Türkiye'deki vaka sayısında da artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, şöyle konuştu:

''11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz.''

“CORONAVİRÜS VAKALARINDA AZALMA BEKLİYORUZ”

Koca, geçtiğimiz haftalarda yeniden pik noktasına çıkan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının ise düşüşe geçtiğini söyledi.

Covid-19 salgınında son haftalarda günlük 60 bini geçen rakamların görüldüğüne dikkat çeken Koca, rakamların on binlere indiğini ifade etti.

Hastane ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını belirten Fahrettin Koca, "Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek" ifadelerini kullandı.

Koca, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti.