Politika

Antep ve Mardin'deki kaza mağduru ailelere para yardımı

Antep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine 50 bin liralık destek verilecek.
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kürdistan Antep Mardin kaza yardım

HABER MERKEZİ

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.

Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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