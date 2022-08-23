Politika

Başbakan Mesrur Barzani Batı Azerbaycan Valisi'ni kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, İran’ın Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Motemdiyan ile görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani Batı Azerbaycan Valisi görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Motemdiyan ile bir araya geldi.

İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi’nin de katıldığı görüşmede, ikili ilişkilerin, özellikle de ortak çıkarlara dayalı ticaret alışverişi ve turizm tesislerinin geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar arasında su kaynaklarına erişim ve ortak kullanım yoluyla iklim değişikliği ve su kıtlığının olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin de ele alındığı görüşmede, iki taraf arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

 

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