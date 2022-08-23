Avustralya hükümetinden Peşmerge’ye övgü

ERBİL (K24)

Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından Kürdistan Bölgesi’nin Sydney Temsilcisi Haval Syan’a gönderilen mektupta, Başbakan Yardımcılığına getirilen Savunma Bakanı Richard Marles için iletilen tebrik mesajı için teşekkür edildi.

Mektupta, “Avustralya ve Irak coğrafi olarak uzak olsalar da güvenli ve istikrarlı bir Ortadoğu’da ortak çıkarları paylaşıyoruz ve terörle mücadeledeki çabalarımızdan gurur duyuyoruz” denildi.

Peşmerge’nin DAİŞ’le mücadeledeki katkısının hayati olduğunun vurgulandığı mektupta, “DAİŞ ve bölgedeki istikrar ve güvenliğe yönelik diğer tehditlere karşı mücadelede Irak ve Uluslararası Koalisyon’daki ortaklarımızla birlikte çalışmayı taahhüt ettik” ifadeleri kullanıldı.