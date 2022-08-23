Bağdat’ta tansiyon yükseldi: Kazimi Mısır ziyaretini yarıda kesti

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa Kazimi, Sadr Hareketi destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi önündeki oturma eyleminden dolayı Mısır ziyaretini erken bitirme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kazimi, "Yargı faaliyetleri askıya alınırsa ülke ciddi risklerle karşı karşıya kalır. Gösteri hakkı anayasada belirtilmiş. Ancak bu, devlet kurumlarını koruma çerçevesinde olmalı" dedi.

Başbakan Kazimi, tüm siyasi liderlere "ulusal diyalog" çağrısı yaptı.

Kazimi, dün bir zirveye katılmak üzere Mısır’a gitmişti.

SADR YANLILARINDAN YÜKSEK YARGI KONSEYİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan parlamentonun feshedilmesini istemiş, ancak Yüksek Yargı Konseyi böyle bir yetkileri olmadığını bildirmişti.

Bunun üzerine Yüksek Yargı Konseyini protesto eden Sadr destekçileri, bu sabah Konsey binası önünde çadır kurarak oturma eylemi başlatmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi de gelişmeler üzerine ülkede kendine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkemede adli işlemleri askıya alma kararı vermişti.

Söz konusu oturma eylemini "yasa dışı" olarak nitelendiren Konsey, yaşananlardan hükümet ile "göstericileri yönlendiren siyasi taraf" şeklinde tanımladığı Sadr'ı sorumlu tutmuştu.

Mukteda es-Sadr, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade ederek değiştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, dün yargının tüm siyasi taraflara karşı eşit mesafede olduğunu söylemişti. Sadr ise bunun gerçekte böyle olmadığını savunmuştu.

SADR HAREKETİNDEN İKİ İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan mahkeme, Sadr Hareketi’nin önde gelen isimlerinden Sabah Sadi ve Muhammed Sadi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Açıklamada, iki ismin Twitter üzerinden Yüksek Yargı Konseyi’ne tehditte bulunmaları sebebiyle gözaltı kararının çıkarıldığı belirtildi.