Rusya: Türkiye'nin operasyon yapmasına izin verilmemeli

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Türkiye'nin Rojava ve Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekata hazırlanması konusunda "Önemli olan, yeni askeri faaliyetlere izin verilmemesi, daha önce Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bulunan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanması" dedi.

Türkiye ve Suriye'nin 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla Adana Mutabakatı'nı imzaladığını anımsatan Lavrov, Şam'ın bu anlaşmayı tanıdığını ve kendi egemen topraklarında tam kontrolü sağladıktan sonra bu topraklardan tamamen sorumlu olmaya hazır olduğunu belirtti.

Lavrov, Rusya olarak Suriye'nin bu tutumunu desteklediklerini de kaydetti.

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasına yönelik tüm sürecin ve Astana formatında varılan mutabakatları uygulama sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi bağımsızlığının yeniden tesisi ışığında iki komşu ülke arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirme amacı taşıdığının da altını çizdi.

Lavrov, Moskova'nın Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerde oynadığı arabulucu rolün sorulması üzerine, Rusya'nın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır, Astana formatının kurulduğu andan beri çalışma yürüttüğünü ifade etti.

“SURİYE’NİN İÇİŞLERİNE HERHANGİ BİR DIŞ MÜDAHALEYİ REDDEDİYORUZ”

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, Suriye-Rus ilişkilerinin stratejik olduğunu ve iki ülke halklarının en iyi ilişkileri kurma arzusunun hayata geçtiğini belirtti.

Mikdad, “Rusya’nın Batılı ülkelerin desteklediği terörizme karşı savaşında Suriye’ye verdiği desteği takdir ediyoruz” dedi.

Mikdad, “İki dost ülkemizin ekonomik ilişkiler düzeyi ve Ortadoğu’nun içinde bulunduğu koşullar konusundaki tutumları hakkında derinlemesine bir görüşme gerçekleştirdik ve Suriye’nin içişlerine herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz. İçindeki krizin de siyasi olarak çözülmesi zorunluluğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.