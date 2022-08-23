Neçirvan Barzani, Batı Azerbaycan Valisi ile ticari ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran’ın Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerde işbirliği ve kolaylaştırmanın arttırılması ele alındı.

Görüşmede, dini turizm ve İran’dan Kürdistan Bölgesi sınır kapılarını kullanarak Irak’a gelen turistlerin durumu değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi’nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Batı Azerbaycan heyeti, ikili ticari ilişkilerin gelişmesini umduklarını belirterek, bu doğrultuda her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise, Kürdistan Bölgesi ile İran arasında tüm alanlardaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğini bildirdi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle en iyi ilişkilere sahip olmak istediğini belirtti.

Bölgesel siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, İran’ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw da hazır bulundu.