AK Parti Sözcüsü Çelik’ten erken seçim açıklaması

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AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde bazı bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın da toplantıya katıldığı öğrenildi.

Toplantıda seçim hazırlıkları gözden geçirilerek koordinasyon ele alındı. Seçim dönemindeki propagandaya ilişkin adımlar da bugünkü toplantıda masada olan konular arasında yer aldı.

ÇELİK: SEÇİME KADAR DÜZENLİ OLARAK TOPLANTILARA DEVAM EDECEĞİZ

Sürpriz toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2023 seçimlerine kadar toplantılara düzenli olarak devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda, partideki bütün birimlerin görüşlerinin ortaya koyulduğunu kaydeden Çelik, erken seçim gündemi olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var" şeklinde yanıt verdi.

“ŞARTLAR DEĞİŞMEDİKÇE SURİYE İLE DİYALOG, İLETİŞİM İMKANSIZ”

Öte yandan Şam rejimiyle yapılan temaslar konusuna da değinen Çelik, “Suriye ile ilişkilerin kesilmesine yol açan şartlar ortadan kalkmadıkça herhangi bir şekilde siyasi diyalog olması, iletişim olması mümkün değil” dedi.

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“Başkalarının yaptığı gibi vekalet savaşlarını kışkırtarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü veya egemenliğini, devlet mekanizmalarını ve yapılarını hedef alan bir tutum içine girmedik, herhangi vekalet savaşında olmadık. Rejim aynı tutumunu sürdürecek, muhalifler tutum değiştirecek diye bir şeyi kimse kabul edemez. Bu katliamların onaylanması anlamına gelir.”

Cumhur İttifakı’ndaki ortakları MHP ile bu konuda bir görüş ayrılığı yaşamadıklarını belirten Çelik, “İlişkiler kendi halkını katletmeye başladığı andan itibaren kesildi” ifadelerini kullandı.