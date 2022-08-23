Ukrayna'dan Dugina'nın öldürülmesine ilişkin yanıt: Bu şekilde çalışmayız

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Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Dugina'nın öldürüldüğü saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğu yönünde Moskova'dan gelen suçlamaya dair Ukrayna televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının arkasında Ukrayna olduğu yönündeki suçlamaları reddeden Danilov, "Biz bu şekilde çalışmayız. Oğullarımız, kızlarımız için daha önemli görevlerimiz var" ifadesini kullandı.

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa olan desteğin azaldığı ve bu desteği artırmak için Moskova'nın bir dizi saldırı hazırlığında olduğunu ileri süren Danilov, "Bunu (Dugina'nın öldürülmesi) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptı ve bizim insanlarımızdan birinin yaptığını öne sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Rusya'nın suçlamalarına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Saldırının Rus özel servisi arasındaki mücadelenin bir parçası olduğunu öne süren Podolyak, "Rus propagandası kurgusal bir dünyada yaşıyor" cümlesini kullandı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini söylemişti.