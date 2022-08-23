ABD’den Iraklı taraflara: Anayasaya dönün

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ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, tüm Iraklı tarafların istikrarı korumaya bağlı olması, şiddetten uzak durması ve siyasi sorunların çözümü için anayasaya dönmeleri çağrısında bulundu.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Irak Yüksek Yargı Konseyi önünde yaşananları yakından takip ettikleri bildirildi.

Açıklamada, “Tüm tarafları istikrarı korumaya, şiddetten kaçınmaya ve siyasi sorunları barışçıl bir şekilde ve Irak anayasasına uygun olarak çözmeye davet ediyoruz” denildi.

“Göstericileri ayrıca Irak hükümet kurumlarının prosedürlerine ve mülklerine saygı göstermeye çağırıyoruz” denilen açıklamada, bunların kamu malı olduğu ve Irak halkının çıkarlarına hizmet ettiği ifade edildi.

Sadr Hareketi destekçileri bugün Irak Yüksek Yargı Konseyi’nin önünde gösteri düzenledi.

Gün içerisinde, sosyal medyada 'Liderin Bakanı' sıfatını kullanan Salih Muhammed el-Iraki hesabından yapılan açıklamada, göstericilerin Yüksek Yargı Konseyi'nin önünden Irak Parlamentosu'nun önüne geçmeleri istendi.