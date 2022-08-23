Süleymaniye’de saldırı hazırlığındaki 17 DAİŞ’li yakalandı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Asayişi tarafından yapılan açıklamada, DAİŞ’le irtibatlı olup saldırı hazırlığında olan 17 şahsın yakalandığı bildirildi.

Süleymaniye Asayişi’nden yapılan açıklamada, alınan istihbaratın ardından zanlıların takibatının başladığı bildirilerek, Süleymaniye, Çemçemal, Tekye ve Barega’da düzenlenen operasyonlarda yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananların 2 grup olduğu ve bunlardan ilkinin Peşmerge’nin bazı üst düzey subaylarına ve önde gelen din adamlarına suikast düzenlemeyi planladığı belirtildi.

İlk grubun sosyal ağlar aracılığıyla DAİŞ’in aşırılıkçı ideolojisinden etkilenen ve terör faaliyetlerinin yayılmasını savunan 7 kişiden oluştuğunun kaydedildiği açıklamada, bu grubun Vaiz Fatih Şaristini’nin yanı sıra bazı Peşmerge yetkililerine suikast düzenleyip, birçok parti ofisine bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.

DAİŞ’li önde gelen teröristlerden Akam Bahaddin’in başka şüphelilerle birlikte vaiz Fatih Şaristini ve Peşmerge yetkililerine Süleymaniye çarşısında suikast düzenleyip kaçmayı planladığının bildirildiği açıklamada, şüphelilerin silah ve paraları eylemlerini gerçekleştirmeye çalıştığı sırada, güvenlik güçlerinin onları tutuklamak için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bu sırada çıkan çatışma Ahmed Şevket isimli vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilirken, Akam Bahaddin ve diğer şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

Süleymaniye’deki DAİŞ’li grupla bağlantılı olan Çemçemal ve Tekye’deki grupların da hareketlerinin takibe alındığı ve düzenlenen operasyonla söz konuşu şüphelilerin yakalandığı bildirildi.