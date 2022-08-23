MSB: Yunanistan, F-16 uçaklarımıza radar kilidi attı

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AA'nın Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, "NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları" belirtildi.

Haberin devamında, "Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı" ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

RADAR KİLİDİ NEDİR?

Askeri havacılık sözlüğünde radar veya diğer çeşitli sensörlerle düşman uçağına kilitlenip onu takip etme anlamına gelir.