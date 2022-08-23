Politika

TÜSİAD doğruladı: ABD Türk şirketlerinin Rusya’yla çalışmaması konusunda uyardı

TÜSİAD, "ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir" açıklamasında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Wall Street Journal'ın (WSJ), 'ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmamak konusunda uyardığı' haberinin ardından TÜSİAD'dan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30'dan fazla ülke Rusya'ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır.”

ABD'NİN MEKTUBU

WSJ'nin ilk olarak duyurduğu habere göre ABD Hazine Bakanlığı Yardımcısı Wally Adeyemo Amerikan Ticaret Odası'na 22 Ağustos'ta bir mektup gönderdi. Mektupta, "Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları halinde yaptırımlara maruz kalma riskinin olduğu" ifade edildi.

Adeyemo'nun aynı mektubu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) de gönderdiği belirtilmişti.

Mektupta, "ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımlarının riski altındadır" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

Adeyemo'nun "Rusların Türkiye'yi ABD ve 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçmak için kullandığına dair endişelerini dile getirdiği" de belirtildi.

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