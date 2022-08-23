ABD’den Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi

HABER MERKEZİ

Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li yetkililer, Rusya ile savaşın 6. ayında yarın Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklanacağını bildirdi.

Yardım paketinin miktarının değişme ihtimali olduğunu belirten yetkililer, şu an için 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını ve resmi duyurunun yarın yapılacağını kaydetti.

Söz konusu paketin Ukrayna'nın bağımsızlık günü ve Rusya-Ukrayna savaşının 6. ay dönümü olan 24 Ağustos'ta açıklanacak olması ise dikkati çekti.