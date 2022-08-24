Kılıçdaroğlu: 6'lı masada uzlaşamadığımız konu yok

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Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki gün yapılan MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasına ilişkin kurmaylarına değerlendirmede bulundu.

Toplantıda, masa çalışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu’nun, “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. Bugüne kadar herhangi bir konuda sorun yaşamadık. Herkes uyum içinde hareket ediyor” dediği öğrenildi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, liderlerin bildirisinde yer alan “Ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” vurgusuna ilişkin de şu yorumu yaptı:

“Bunu hepimiz konuşarak yaptık, birlikte karar aldık. Uzlaşamadığımız bir şey yok.”

Saadet Partisi’nin kurmayları ise ortak adayın masadan mı yoksa masa dışından mı seçileceğine ilişkin, “Burada önemli olan altı partinin de ‘Biz sadece güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasında ittifak etmedik. Aynı zamanda ortak cumhurbaşkanıyla beraber ülkenin sorunlarını birlikte çözeceğiz’ iradesini beyan etmesidir” diye konuştu.