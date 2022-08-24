ABD’den Suriye'de İran destekli gruba bombardıman

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamasında göre bugün Başkan Biden’ın talimatıyla Suriye’nin Deyr ez-Zor vilayetinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından İran’a bağlı silahlı bir gruba bombardıman düzenlendi.

Açıklamada, söz konusu bombardımanın bölgede Amerikan güçlerine saldırı gerçekleştiren gruplara karşı savunması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Washington yönetiminin savaş ve gerginliği tırmandırmak istemediği belirtilen açıklamada, Amerikan halkının güvenlik ve savunması için gereken her adımın atılacağı, ABD’nin Suriye’deki varlığının da DAİŞ’i yenilgiye uğratmak olduğu ifade edildi.

15 Ağustos’ta İran’a bağlı silahlı gruplar Suriye’de Amerikan güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirmişti.