Politika

Meral Akşener: Ben aday değilim, olmayacağım

Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun tartışmaya kapalı olduğunu söyledi.
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Meral Akşener (Foto: AA)
Meral Akşener (Foto: AA)
türkiye Meral Akşener ortak aday

HABER MERKEZİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, 'ortak aday' açıklamasını değerlendirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İYİ Parti başkanlık divanı toplantısının ana gündem maddesinde, 6’lı masanın son toplantısı vardı.

Divanda, bildiri metnindeki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” belirten maddesine başlık açıldı.

Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi. Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.

Akşener, “başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” dedi.

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