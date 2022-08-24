İran İHA tatbikatlarına başlıyor

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Ordu Komutanı Koordinasyon İşleri Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ülke genelinde yapılacak tatbikatlara 150’den fazla İHA’nın katılacağını söyledi. Seyari, “İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun dört gücü ve hava savunma ortak karargâhı düzeyinde ilk defa ortak bir insansız hava aracı eğitimi gerçekleştirilecek” dedi.

Ordunun dört gücü, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Savunma olarak biliniyor.

Seyyari, tatbikatların “Körfez’in sıcak sularından, güneydeki Umman Denizi’ne ve ülkenin doğu, batı, kuzey ve orta kesimlerine kadar” geniş bir alanda düzenleneceğini ifade etti. Seyyari, ne kadar süreceğini belirtmediği bu tatbikatlard “İran ordusunun çeşitli keşif, gözetleme ve taarruz görevlerinde operasyonlar gerçekleştiren İHA gücünün sadece bir kısmının” görüleceğini kaydetti.

İRAN’IN İHA SALDIRILARI

İran’ın son iki yıldır İHA’ları ABD kuvvetlerine karşı kullanması ve bölgesel sularda deniz trafiğini tehdit etmesi dolayısıyla endişeye sebep oluyor.

ABD Hazine Bakanlığı Ekim 2021’de İHA’ların geliştirilmesinde rolü olan İran Devrim Muhafızları’na bağlı kişi ve kurumlara yaptırım uyguladı.

Beyaz Saray’dan bir yetkili Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna savaşında kullanmak üzere İran’dan İHA satın alma niyetinde olduğunu söyledi. İran basınında çıkan haberler, İran’ın orta kesimindeki Kaşan kentinde düzenlenecek İHA tatbikatlarına Rus uzmanların katılacağını doğruladı.

İran devlet televizyonu Mayıs ayında ilk kez orduya bağlı tam teşekküllü bir yeraltı İHA üssünden fotoğraflar servis etti. Bu fotoğraflar, Devrim Muhafızları’nın Mart ayında benzer bir üsse sahip olduğunu duyurmasından birkaç hafta sonra yayınlandı.

İran ordusuna ait İHA üssünün fotoğrafları, İsrail’in Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Kirmaşan kentinin uzak mahallelerinde bulunan Devrim Muhafızları’na ait bir İHA üssünü bombaladığına dair haberlerin dolaşıma girmesinin ardından servis edildi.

Fransız haber ajansı AFP’de yer alan habere göre, Seyyari, “Silahların hassasiyeti ve gücü, İHA’ların güdüm kabiliyetleri, kontrol sistemleri ve muharebe kabiliyetleri; tatbikatlarda test edilecek ve değerlendirilecek konular arasında yer alıyor” ifadesini kullandı.