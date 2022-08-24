Politika

TSK'dan Til Rifat’a SİHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye tarafından Rojava’nın Til Rifat kentine düzenlenen SİHA saldırısında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
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kürdistan Til Rifat SİHA saldırısı Rojava

HABER MERKEZİ

K24’ün Til Rifat’taki kaynaklardan edindiği bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Türk ordusu tarafından Til Rifat şehir merkezine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Türkiye bir süredir Rojava’da Til Rifat ve Minbic’e yönelik operasyon mesajı verirken, bölgede hava saldırılarını da artırmış durumda.

Afrin’in 35 kilometre doğusunda yer alan Til Rifat, Şehba bölgesinin en büyük kenti konumunda. Kent, Antep ile Halep arasında stratejik bir konuma sahip.

Afrin’in Türkiye ve desteklediği silahlı gruplarca ele geçirilmesinin ardından 125 bin Afrinli Til Rifat ve Şehba bölgesine yerleşti.

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