Zelenskiy: Ateşkes anlaşması imzalamaya hazır değiliz

HABER MERKEZİ

The Kyiv Independent gazetesine göre, Zelenskiy, “Ukrayna 2014 Minsk-1 anlaşması ve 2015 Minsk-2 anlaşmasında yaşanan olumsuz deneyimi tekrarlamak istemiyor” dedi.

Zelenskiy, Ukraynalıları bugün kutlanan Bağımsızlık Günü’nde, Rus kuvvetleri tarafından provokasyon ve yoğun saldırı riskinin yüksek olması nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ukrayna, 1991’de Sovyet yönetiminden bağımsızlığını kutlamaya hazırlanırken, bu tarihte veya buna yakın bir Rus saldırısına güçlü bir yanıt verileceğini dile getirdi.

Rus birliklerinin 24 Şubat’ta ülkeye girmesinde bu yana ülkesinin direnişine liderlik eden Zelenskiy, Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın kontrolünü yeniden kazanacaklarını söyledi.

Onun meydan okuyan tavrına rağmen, Ukraynalı yetkililer ve Batılı müttefikleri, Rusya’nın bir kez daha başkent Kiev’e saldırmaya hazırlandığı konusunda endişeleniyor.

ABD, Rusya’nın önümüzdeki birkaç gün içinde sivil ve hükümet altyapısını hedef alacağına dair bilgi edindiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kiev Büyükelçiliği ise, Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşlarını eğer güvenliyse kendi imkanlarıyla derhal ülkeyi terk etmeye çağırdı.