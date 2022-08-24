Kürdistan Bölgesi’nde dijital ehliyet sistemine geçildi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw’la birlikte Erbil Trafik Müdürlüğünü ziyaret etti ve Kürdistan Bölgesi’nde ilk kez dijital ehliyet sistemi faaliyet girdi.

Dijital ehliyet sistemine ilk kaydı yapan Başbakan, yetkililerden sistemle ilgili bilgi aldı.

İşlem sonrası kısa bir konuşma yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bu hizmetin elektronik olarak sunulması için bir süredir çalışma yürütüyorduk. Bu, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının verilerinin toplanması için bir temel oluşturacak. Bu şekilde araç ruhsatlarının da elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayabileceğiz. Ayrıca bu sistem, diğer hizmetlerin de elektronik olarak sunulması için bir temel oluşturacak” ifadelerini kullandı.

“Benim gördüğüm, kağıt kullanımı ve rutinden bugüne uzun bir mesafe kaydederek elektronik ve hızlı bir şekilde işlem yapma noktasına geldik” diyen Başbakan, “Bu vatandaşların işlemlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda yapılması adında takdir edilecek, umut veren çağdaş bir gelişmedir. Bu sistemin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Kürdistan halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.