Turistik bölgelerdeki işletmelere Kürtçe kullanımı talimatı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Turizm Genel Kurulu’ndan turistik bölgelerdeki tesislere gönderilen yazıda; otel, motel, kafe ve restoranlar gibi turistlere hizmet verilen işletmelerde Kürtçenin başlıca dil olarak kullanılması istendi.

Yazıda; tabela ve menülerde Kürtçenin başlıca dil olarak kullanılması, diğer dillerin sıralamada sonra gelmesi gerektiği belirtilerek, uygulamaya geçilmesi için 15 günlük süre belirlendiği kaydedildi.

Turizm müdürlüklerinin uygulamayla ilgili denetimlerde bulunacağı, uymayan işletmelere cezai yaptırım uygulayacağı bildirildi.

Talimata uymayan iş yerlerine 3 gün kapatma cezası verileceği, ihlalin tekrarı halinde ise 7 günlük kapatma cezasından, turistik işletme izninin iptaline varan yaptırımlarla karşı karıya kalınacağı ifade edildi.