ABD Dışişleri: Türkiye'de vize kapasitesini artıracağız

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Son dönemde Türkiye'den ABD vize başvurusu yapan vatandaşlar 15 aya kadar uzayan bekleme süreleri ile büyük gecikmelerle karşı karşıya kalıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'yi ve bazı Avrupa ülkelerini vize başvuru süreçlerini kasıtlı olarak uzatmakla suçlamıştı.

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Washington'un sorunun tırmanmasını istemediğini belirterek, "Bunun ikili ilişkimizde rahatsız edici olmasını istemiyoruz" dedi.

Yetkili, Ankara'da yeni bir ABD büyükelçiliği kompleksinin açılmasıyla birlikte Washington'ın buradaki rutin göçmen olmayan vize randevularına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Yetkili ayrıca "Türkiye'deki gecikmelerin üstesinden gelmek için çok çalışıyoruz ve Ankara'da yeni tamamlanan ABD Büyükelçiliği yerleşkesinin vize işleme kapasitemizi genişletmemizi sağlayacak olmasından çok memnunuz" şeklinde konuştu.

ABD'li yetkili, planlanan yeni işleme kapasitesi ilavesiyle bekleme sürelerinin azalabileceğini de söyleyerek, "Başvuru sahipleri, mevcut vize bekleme sürelerini görmek için web sitemizi takip etmeli. Mevcut randevusu olanlar, daha erken bir randevu varsa, web sitesi üzerinden randevularını yeniden planlayabilirler" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Dün de ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize talepleri ve randevularıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Eadeh, ABD'nin Türkiye'den gelen ziyaretçileri memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyulduğunu söylemişti.

Vize taleplerini karşılamak için yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Eadeh'in açıklaması şu şekilde:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız."

2019'daki pandemi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de 85 binden fazla göçmen olmayan vize verdi ancak bu rakam 2021'de 20 binin altına düştü.

NE OLMUŞTU?

Çavuşoğlu 23 Ağustos'ta ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" diyerek tepki göstermişti.

Çavuşoğlu basın toplantısında, "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı" diyerek şöyle konuşmuştu:

"En son Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, büyükelçileri de oradaydı, ona da söyledim. New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake oradaydı, ona da söyledim. Yani biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Personel eksikliğiymiş, yok Covid'miş... Bu bahanelere inanmıyorum. Bunların çözümleri var. Çözümleri kendilerine de söyledik."

Çavuşoğlu, belgesi yetersiz ve istenilen şartları karşılamayan başvuruların reddedilmesinin anlaşılır olduğunu; ancak her türlü şartı yerine getiren ve gittikten sonra ülkeye döneceğinin garantisini sunan başvuruların reddedildiğini de gördüklerini aktarmıştı.

Türkiye'de bir süredir özellikle AB ülkeleri ve ABD'nin vize işlemleri hem çok uzun sürüyor hem de çok sayıda vize talebi reddediliyor. (Kaynak: Euronews)