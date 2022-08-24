Motorine bir zam daha

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Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Bu zamla beraber motorin fiyatlarında son iki haftada dördüncü kez artışa gidilmiş oldu. Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

İstanbul'da bugün motorin litre fiyatı 25,03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. (Kaynak: Dünya gazetesi)