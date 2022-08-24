Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerini görüştü

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Kürdistan Bölgesi genel seçimleriyle ilgili görüşmelerin ele alındığı toplantıda konuşan Başbakan, hükümet olarak seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduklarını ve ertelenmesini istemediklerini belirtti.

Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni tarafından içme suyu konusundaki sorunlara ilişkin hazırlanmış raporun sunulduğu toplantıda Başbakan, temiz su temininin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu kaydederek, su krizinin göz önünde bulundurularak, su israfının önlenmesi için çalışılması gerektiğini bildirdi.

Başbakan, iklim krizinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı su krizi ve kuraklıkla tehdit ettiğini kaydetti.