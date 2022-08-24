Politika

Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerini görüştü
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Bakanlar Kurulu parlamento seçimleri

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Kürdistan Bölgesi genel seçimleriyle ilgili görüşmelerin ele alındığı toplantıda konuşan Başbakan, hükümet olarak seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduklarını ve ertelenmesini istemediklerini belirtti.

Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni tarafından içme suyu konusundaki sorunlara ilişkin hazırlanmış raporun sunulduğu toplantıda Başbakan, temiz su temininin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu kaydederek, su krizinin göz önünde bulundurularak, su israfının önlenmesi için çalışılması gerektiğini bildirdi.

Başbakan, iklim krizinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı su krizi ve kuraklıkla tehdit ettiğini kaydetti.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv