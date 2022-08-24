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Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'i ziyaret eden İngiltere Başkanı Boris Johnson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının başında ülkesindeki gücün dünyaya birlik olmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdiğine inandığını söyleyen Zelenskiy, savaş döneminde ülkesinin birleştiğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşta ivme kazanmasını engellemenin hem Ukrayna hem de Batı için önemli olduğunu dile getirerek, "Rahatlayamayız, çatışmayı donduramayız, bir, iki veya üç yıl bekleyemeyiz" dedi.

Savaş döneminde yabancı devletlerin toplumlarının desteğini kaybetmemenin Ukrayna için önemine vurgu yapan Zelenskiy, "Hiçbir durumda inisiyatifi Rusya'ya bırakmamalıyız; ne enerji riskleri yoluyla, ne de ısınma mevsimi, nükleer şantaj, Karadeniz'i bloke etme ve diğerleri. Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetme veya Avrupa'nın inisiyatifi kaybetmesine izin verme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla tüm dünyanın inisiyatifi Rusya'dan aldığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'nın zaferinin birleştirici olacağını ve inisiyatifi kaybetmeyi engelleyeceğini vurguladı.

Zelenskiy, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı İngiltere Başbakanı Johson'a da teşekkür etti.

“UKRAYNA YENİDEN DOĞDU”

Diğer yandan Zelenskiy, ülkesinin 31. Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Rusya’nın altı önce saldırısıyla ülkesinin yeniden doğduğunu” söyledi.

Zelenskiy, Rusya’nın saldırısının Ukrayna milletinin ruhunu canlandırdığını savundu.

Ukrayna lideri, “24 Şubat saat 4’te yeni bir ulus ortaya çıktı. Bu bir doğuş değil yeniden doğuş. Ağlamayan, çığlık atmayan, korkmayan bir millet. Kaçmayan, vazgeçmeyen ve unutmayan bir millet” ifadesini kullandı.

Başkent Kiev’deki bağımsızlık anıtı önünde konuşan Zelenskiy, “Korkudan başımıza silah doğrultulmuş bir şekilde müzakere masasına oturmayacağız. Bizim için en korkunç olanı füzeler, uçaklar ve tanklar değil, prangalar. Siperler değil, zincirler” dedi.

Ukraynalı lider daha sonra Kiev’deki Ayasofya Katedrali’nde tüm farklı din ve inançların temsilcilerinin de katıldığı törene katıldı.

Zelenskiy, önceki gün yaptığı açıklamada ise Ukrayna’nın bağımsızlığının 31'inci yıl dönümü sırasında Rusya'nın saldırılarının şiddetlenebileceğini belirterek, Moskova'nın "özellikle çirkin şeyler" yapmaya çalışacağı uyarısında bulunmuştu.

SAVAŞTA SON DURUM NE?

Rusya, savaşın 6. ayında özellikle ülkenin doğusuna ve güneyine yönelik saldırılarını şiddetlendiriyor.

Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali Zaporijya yakınlarındaki Nikopol kentine top atışları artıran Rusya, hafta sonu da Karadeniz'deki Odesa liman kentine yönelik füze saldırıları düzenledi.

Nükleer santral yakınlarını hedef alan saldırıların bir nükleer kazaya yol açmasından endişe ediliyor.

Rusya’nın şubat ayında başlayan saldırısının ardından 41 milyona yaklaşan Ukrayna nüfusunun üçte biri evini terk etmek zorunda kalırken, çatışmalar binlerce sivilini hayatını kaybetmesine yol açtı.

Savaş Ukrayna’nın altyapısını önemli ölçüde tahrip ederken, küresel gıda ve enerji krizinin artmasına yol açtı.

Ukrayna ordusu, savaş yüzünden şu ana kadar 9 bine yakın askerini kaybettiğini açıkladı. Moskova, tam olarak ölü sayısını açıklamazken, ABD istihbaratına göre savaşta şu ana kadar en az 15 bin Rus askeri can verdi.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya ilave 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

Biden yönetimi göreve geldiği Ocak 2021'den bugüne kadar Ukrayna'ya 10,6 milyar dolarlık savunma yardımı sağladı. (Kaynak: Euronews, Reuters)