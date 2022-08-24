Kerkük’te hava saldırısı: 2 DAİŞ’li öldürüldü

KERKÜK (K24)

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Mama Dağı yakınındaki DAİŞ mensuplarına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlere ait bölgedeki sığınaklara yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Terör örgütü DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.