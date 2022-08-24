Politika

Kerkük’te hava saldırısı: 2 DAİŞ’li öldürüldü

Kerkük’te DAİŞ’e yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan DAİŞ Kerkük hava saldırısı

KERKÜK (K24)

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Mama Dağı yakınındaki DAİŞ mensuplarına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlere ait bölgedeki sığınaklara yönelik düzenlenen hava saldırısında 2 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Terör örgütü DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv