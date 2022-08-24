Irak’ın 4 başkanlığı: Siyasi kriz anayasaya göre çözülmeli

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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi, Başbakan Mustafa Kazimi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya gelerek, ülkedeki siyasi krizi görüştü.

Toplantının ardından Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 başkanlığın devam eden siyasi huzursuzluğun, güvenlik ve istikrarı pekiştirmeye ve vatandaşların güvenliğini ve emniyetini korumaya yönelik ulusal çabalar üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını vurguladığı belirtildi.

“Bu, tüm tarafların gerilimleri önlemek için ciddi bir duruş sergilemesini ve krizin tek çözümü olarak ulusal diyaloğa bel bağlamasını gerektiriyor” denilen açıklamada, yüksek ulusal çıkara uygun etkin bir diyalog başlatmak, iç ve toplumsal barışı korumak, vatandaşlara güven vermek ve ülkeyi içinde bulunduğu krizlerden çıkarmak için gerekli tedbirleri almak üzere tüm adımların atılmasına vurgu yapıldı.

Ülkenin yasal ve anayasal çerçevesine uygun olarak devlet kurumlarının korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, barışçıl gösterilerin anayasal bir hak olduğu ve bunun kamu güvenliği ve kamu mallarına zarar vermeden olması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, 4 liderin, ülkede devam eden siyasi krizin Irak'ın uluslararası toplumdaki rolünü etkileyeceği hususunda görüş birliğinde oldukları ifade edildi.