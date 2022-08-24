ABD: İran’ın görüşlerine yanıt verdik

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliğinin (AB) taslak metnine ilişkin İran'ın görüşlerini AB aracılığıyla almıştık. Bu konudaki incelemelerimiz bugün bitti ve AB'ye yanıt gönderdik" dedi.

Price, ABD'nin yanıtının içeriği konusunda ise herhangi bir detay paylaşmadı.

İRAN: NÜKLEER ANLAŞMA TASLAĞIYLA İLGİLİ ABD’NİN YANITI ELİMİZE ULAŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, yaptığı yazılı açıklamada, müzakerelerin koordinatörü AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin ABD'nin yanıtını aldıklarını söyledi.

Washington'un yanıtının AB aracılığıyla kendilerine iletildiğini aktaran Kenani, "ABD tarafının görüşlerinin detaylı incelenmesine başlandı. İran, incelemeyi tamamladıktan sonra bu konudaki görüşlerini koordinatöre (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) iletecek" ifadelerini kullandı.

İRAN’IN TAVİZ VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD yönetimindeki üst düzey bir yetkili önceki gün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran’ın uluslararası denetçilerin Tahran’ın nükleer programıyla ilgili başlattıkları bazı soruşturmalara son verilmesi yolundaki ısrarı da içinde olmak üzere öne sürdüğü koşulların önemli bölümlerini geri çektiğini aktarmıştı.

ABD ve İran arasında görüş ayrılığının hala sürdüğünü ve nihai anlaşmaya ulaşmanın beklenenden uzun sürebileceğini kaydeden yetkili, ülkesinin istediği anlaşmaya göre, İran'ın çok sınırlı seviyelerin üzerinde uranyum zenginleştirmesinin ve stoklamasının yasaklanacağını sözlerine eklemişti.

İran ise nükleer programıyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile işbirliğini sürdürdüğünü ve nükleer tesislerinde 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir denetime izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA VE MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliğinin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

İran'ın yanıtını "makul" olarak niteleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, bugün konuyla ilgili açıklamasında, ABD'den olumlu yanıt gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşmaya varılabileceğini söylemişti.