Politika

Mahmur’da bir DAİŞ’li öldürüldü

Irak güçlerinin Mahmur Silosuna yakın bir noktada, bir DAİŞ mensubunu öldürdüğü bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Mahmur Yahya Resul

HABER MERKEZİ

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Korgeneral Yahya Resul, “Ninova vilayetine bağlı Mahmur'daki bir silo yakınında bir DAİŞ militanı öldürüldü” dedi.

Resul, “Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mustafa Kazimi'nin talimatı doğrultusunda operasyon düzenleyen terörle mücadele güçleri, Mahmur'daki silo yakınında bir DAİŞ mensubunu pusuya düşürerek öldürmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü, saldırganın kimliği ve bölgede nasıl göründüğü hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

 

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