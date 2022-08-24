İsveç Başbakanı’ndan Sol Parti’ye PKK vetosu

HABER MERKEZİ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sol Parti’yi eleştiren Andersson, "Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK’nin bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, PKK flamalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin PKK flamalarıyla poz vermesini kınamıştı.