Spor

Maç sırasında hava saldırısı: Futbolcular sığınağa girdi

Ukrayna Premier Futbol Ligi'nde Rukh ile Metalist Kharkiv arasında oynanan karşılaşma, hava saldırısı uyarısı nedeniyle futbolcuların bir süre sığınakta beklemesinden dolayı gecikmeli tamamlandı.
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dünya Kharkiv Ukrayna futbol hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin batısında yer alan Lviv kentinde oynanan Ukrayna Premier Ligi maçı, şehirde sirenlerin çalması sonrası kesintiye uğradı. Futbolcular ve maçtaki görevliler, uyarılardan dolayı sığınağa giderek bir süre burada bekledi. Oyuncular ve yetkililer, daha sonra sahaya dönerek mücadeleye devam etti.

Hava saldırısı uyarısı nedeniyle 4 saatte tamamlanan karşılaşmada Metalist Kharkiv, Rukh'u 2-1 yendi.

Ukrayna Premier Futbol Ligi, Rusya'nın ülkeye askeri saldırısının ardından bomba sığınakları hazırlanmış stadyumlarda, 6 ay sonra seyircisiz olarak dün yeniden başlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle maçlar bu süreçte sadece Kiev'de ve daha güvenilir olan ülkenin batısında seyircisiz olarak oynanıyor.

Ukrayna ligindeki sezonun ilk maçı ise başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılmıştı. Shakhtar Donetsk ile Metalist 1925 Kharkiv arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

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