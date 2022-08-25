Maç sırasında hava saldırısı: Futbolcular sığınağa girdi

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Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin batısında yer alan Lviv kentinde oynanan Ukrayna Premier Ligi maçı, şehirde sirenlerin çalması sonrası kesintiye uğradı. Futbolcular ve maçtaki görevliler, uyarılardan dolayı sığınağa giderek bir süre burada bekledi. Oyuncular ve yetkililer, daha sonra sahaya dönerek mücadeleye devam etti.

Hava saldırısı uyarısı nedeniyle 4 saatte tamamlanan karşılaşmada Metalist Kharkiv, Rukh'u 2-1 yendi.

Ukrayna Premier Futbol Ligi, Rusya'nın ülkeye askeri saldırısının ardından bomba sığınakları hazırlanmış stadyumlarda, 6 ay sonra seyircisiz olarak dün yeniden başlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle maçlar bu süreçte sadece Kiev'de ve daha güvenilir olan ülkenin batısında seyircisiz olarak oynanıyor.

Ukrayna ligindeki sezonun ilk maçı ise başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılmıştı. Shakhtar Donetsk ile Metalist 1925 Kharkiv arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.