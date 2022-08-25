Politika

Başbakan: Enfal’in arkasındaki zihniyet kalmamalı

Başbakan Mesrur Barzani, Behdinan Enfali’nin yıldönümünde, Irak hükümetine kurbanların yakınlarına tazminat ödenmesi çağrısı yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Behdinan Enfali

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Behdinan Enfali’nin 34’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Enfal’in son aşaması olan Behdinan Enfali’nde Irak rejimi Kürdistan’ın diğer tüm bölgelerinde olduğu gibi, Behdinan bölgesi halkına karşı vahşice bir suç işledi. Yasalı silahların kullanıldığı bu saldırıda binlerce kişi şehit düştü, kaybedildi, on binlerce kişi göçe zorlandı ve yüzlerce köy yıkıldı” ifadelerini kullandı.

“Bu vahşice işlenmiş suçun 34’üncü yıldönümünde Behdinan Enfali kurbanlarını saygıyla anıyoruz” diyen Başbakan, “Irak hükümetinin anayasaya göre, Enfal ve eski Irak rejiminin diğer suçlarının kurbanlarının yakınlarını ve mağdurlarına gerekli şekilde tazminat ödemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ki bu haksızlığa uğrayan Kürdistan halkının meşru bir hakkıdır” vurgusunda bulundu.

Başbakan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu felaket ve suçların arkasındaki zihniyet kalmamalı ve katliamların tekrarlanmasının önüne geçilmeli. Behdinan Enfali’nin yıldönümünde Behdinan kurbanları ile tüm Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam ve dua olsun.”

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