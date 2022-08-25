Politika

Neçirvan Barzani’den Bağdat’a Enfal kurbanları için çağrı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Behdinan Enfali’nin 34’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Irak hükümetine Enfal kurbanlarının ailelerine bir an önce tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.
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kürdistan Behdinan Enfali Neçirvan Barzani Irak hükümeti Tazminat

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Behdinan Enfali’nin 34’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Irak Federal Hükümeti'ne Enfal kurbanlarının ailelerine bir an önce tazminat ödemesi çağrısında bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Kürdistan Bölgesi'nde mağdurların ailelerine daha fazla hizmet verilmeli. Bu suçun belgelenmesi ve uluslararası alanda soykırım olarak tanınması için her türlü çaba gösterilmelidir” dedi.

Neçirvan Barzani, “Bugün Behdinan'daki Enfal suçunun 34’üncü yıldönümünü anıyoruz. Bu suç, Enfal'in son aşaması olarak 25 Ağustos - 6 Eylül 1988 tarihleri arasında Irak ordusu tarafından Badinan'ın farklı topluluklarına karşı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Şehitleri saygıyla andıklarını kaydeden Neçirvan Barzani, Behdinan Enfali kurbanlarının ailelerine selam ve saygılarını iletti.

Neçirvan Barzani, “Germiyan'dan Behdinan'daki son aşamaya kadar Enfal suçlarında 182 bin masum Kürt vatandaşı şehit edildi. Irak Yüksek Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği gibi, soykırım, savaş suçu olup, insanlığa karşı suçtur” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Bu vesileyle Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilerin ve toplulukların birliğini vurguluyoruz. Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını ve kazanımlarını korumanın ve nesillerimiz için daha iyi bir geleceğin tek garantisi budur. Bu, Kürdistan'ın tüm topluluklarına, toprağına, suyuna, havasına, doğasına ve çevresine karşı işlenen suçların tekrarlanmasını tarih boyunca önleyecektir” ifadelerini kullandı.

 

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