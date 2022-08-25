Başkan Barzani: Düşmanlar ve suçlular tarihin çöplüğüne gitti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Behdinan Enfali’nin 34’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani mesajında, “25 Ağustos 1988’den 6 Eylül 1988’e kadar, Irak rejiminin Kürdistan halkına karşı işlediği suçlar zinciri boyunca, Behdinan bölgesinde birçok bölge ve köyde çok sayıda masum vatandaş kimyasal saldırı, tutuklama, öldürme, tehcir ve Enfal gibi insanlık dışı furyaya maruz kaldı. Bu insanlık dışı suçun neticesinde binlerce Kürdistan vatandaşı şehit oldu, kaybedildi, göç ettirildi ve yüzlerce köy de yıkıldı” ifadelerini kullandı.

Rejimin bu saldırılarla Kürdistan demografisini değiştirmek ve Kürdistan halkının iradesini silah ve güç zoruyla, zulümle kırmak olduğunu belirten Başkan Barzani, “Ancak Kürdistan halkının iradesi varlığını koruma ve özgürlük talebinde galip geldi, düşmanlar ve suçlular ise tarihin çöplüğüne gitti” vurgusunda bulundu.

Başkan Barzani mesajının devamında şunlara yer verdi:

“Behdinan Enfali’nin 34’üncü yıldönümünde Feyli Kürtler, Behdinan, Germiyan, Barzaniler Enfali ve Kürdistan özgürlük yolunun tüm şehitlerini aziz ruhlarına selam olsun. Bu acı anmada, milletimizin hiçbir zaman baskı ve suç dilini kabul etmeyeceğini belirtiyoruz. Irak devleti de milletimize karşı işlenen suç ve zulümlerin tazminatını ödemelidir.”